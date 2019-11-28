Изобразительное искусство и дизайн

Категория: Графический дизайн Опубликовано: 28 декабря 2019 Обновлено: 28 декабря 2019

Объяснять необходимость многомерного представления проекта ландшафта не надо. Чтобы объяснить заказчику, что вы собираетесь сделать с его участком одних слов не достаточно. Ко всем прочим документам, необходим 2-х мерный план (вид сверху) и 3-х мерный план - желательно.

Приложений для двумерного планирования много, от достаточно универсальных графических пакетов CorelDraw, PhotoShop до специфических.