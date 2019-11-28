Изобразительное искусство и дизайн
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- Категория: Веб-дизайн
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Когда вы разрабатываете собственный сайт, в первую очередь вы обращаете внимание на его функциональность, дизайн и оптимизацию. Такая крошечная, на первый взгляд, незаметная деталь как значок сайта может быть оставленным без какого-либо особого рассмотрения. Тем не менее, этот элемент помогает людям различать ваш интернет сайт из нескольких вкладок, которые открыты в браузере.
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- Категория: Графический дизайн
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Хотя вы можете сами создавать текстуры для своего 3D-искусства, вы сэкономите много времени и усилий, взяв одну из многих высококачественных бесплатных текстур, которые вы найдете в Интернете. Эта статья - ваш универсальный магазин бесплатных текстур. На этой странице вы найдете краткое изложение лучших мест для поиска бесплатных текстур в Интернете и сможете загрузить потрясающий стартовый пакет из 40 бесплатных текстур.
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- Категория: Графический дизайн
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Использование неправильного формата файла изображения может быть катастрофическим, даже если вы имеете одну из лучших фотокамер. То, для чего вы в конечном итоге собираетесь использовать изображение, во многом определит выбор формата файла изображения – спросите себя, какое качество вам нужно, будет ли изображение изменено, как быстро вам или другим людям нужно будет загрузить/открыть его, и сколько места у вас есть для работы.
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- Категория: Графический дизайн
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Объяснять необходимость многомерного представления проекта ландшафта не надо. Чтобы объяснить заказчику, что вы собираетесь сделать с его участком одних слов не достаточно. Ко всем прочим документам, необходим 2-х мерный план (вид сверху) и 3-х мерный план - желательно.
Приложений для двумерного планирования много, от достаточно универсальных графических пакетов CorelDraw, PhotoShop до специфических.
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- Категория: Шрифты
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Приступить к разработке и изготовлению своего первого «авторского» шрифта - это захватывающая перспектива. Выбор хорошего редактора шрифтов является ключевой частью этого процесса, и эти цифровые инструменты играют немаловажную роль во влиянии на ваши дизайнерские решения. Приток новых инструментов вызвал все больший энтузиазм по поводу создания шрифтов у дизайнеров всех профессий, что делает разработку шрифтов настолько простой или сложной, насколько вам хочется.
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- Категория: Акварель
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Чаще всего многослойная акварельная живопись - это живопись с предварительным общим или моделирующим тоном, в некоторых случаях называемым подмалевком, поверх которого художник постепенно накладывает прозрачные слои краски, достигая определенной световой силы. В такой традиционной для русского искусства ХVIII-XIX веков манере работали и мастера Италии, Франции, Германии, Испании и, конечно, Англии, а в последствии и советские художники.
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- Категория: Шрифты
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Ритм, создаваемый чередованием объемов, повторяющимися элементами, различными плоскостями, линиями, цветовыми пятнами, вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики. Шрифт подчиняется всем этим зрительным закономерностям ритма.
Закономерные ритмические сочетания отдельных элементов букв, через слова и строки, оказывают прямое воздействие на ритм всего композиционного построения надписей.
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- Категория: Шрифты
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Работа плакатным пером требует длительной тренировки, построенной на усвоении рациональных, с наименьшими затратами времени приемов написания букв или их наиболее трудных элементов.
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- Категория: Шрифты
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Выяснение различных типов шрифтов может привести к путанице. Может показаться, что есть множество различных типов шрифтов, но ключевые из них: serif, sans-serif, script, monospace и display (плюс несколько подкатегорий).
Типография - это творческая дисциплина, ориентированная на дизайн символов для алфавитов по всему миру – латиница, кириллица, арабский... список можно продолжать.
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- Категория: Графический дизайн
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Лепите, моделируйте, анимируйте и визуализируйте с помощью этих бюджетных приложений.
3D не простая творческая дисциплина для изучения. Основы создания красивых 3D-моделей могут занять некоторое время, прежде, чем вы приступите к техническим задачам, таким как освещение, текстурирование и рендеринг.
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